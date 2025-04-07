İzlandalı Akademisyenler Jeoparkı Ziyaret Etti - Son Dakika
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İzlandalı Akademisyenler Jeoparkı Ziyaret Etti

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Türkiye'ye gelen akademisyenler, Kula-Salihli UNESCO Jeoparkı'nda iklim değişikliği incelemeleri yaptı.

07.04.2025 11:48
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(MANİSA) - İzlanda, Polonya ve Romanya'dan iklim değişikliği üzerinde çalışmalar yürütmek için Türkiye'ye gelen akademisyen ve eğitimciler, Manisa'ya gelerek Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda incelemelerde bulundu.

Erasmus Plus Stratejik Ortaklık Projesi Geoschools, İklim Değişikliğinin Yenilikçi Öğretimi projesi kapsamında, akademisyen ve eğitimciler, Kula- Salihli UNESCO Global Jeoparkı'na gelerek 3 kilometrelik yürüyüş rotasında jeolojik kalıntıları inceledi.

"Başlamak için harika bir yer"

İzlandalı akademisyen Olafur Jon Arnbjörnsson, iklim değişikliği ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere jeoparkı ziyaret ettiklerini dile getirdi. Çevreyi anlamaya başlamak için Kula'nın harika bir yer olduğunu belirten Olafur Jon Arnbjörnsson, "İzlanda'dan harika bir projenin, bir ekibin parçası olmak için buraya geldim. Küresel ısınma ile ilgili ve genç insanlara eğitim vermek için aslında herkese eğitim vermek için buradayım. Türkiye'ye ilk defa geliyorum. Kısa bir süredir buradayım, ama bu ülkenin ne kadar harika olduğunu da söylemek isterim. Özelikle de insanları, kültürü ve arkadaşlığı. Buradaki jeoparkı ziyaret ettik. Harika bir yer. Ana görevlerimizden biri iklim değişikliği ile başa çıkmak için insanları bilinçlendirmek. İklim değişikliği ile başa çıkmak için toprak anayı anlamamız gerekiyor. İçinde yaşadığımız çevreyi anlamak gerekiyor. Kula, buna başlamak için, insanları bilinçlendirmek için harika bir yer. İnsanları dağa, doğaya çıkarın ve daha iyi anlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Eğitim için ders planları geliştiriliyor

Projenin ortaklarından Alaşehir Bilim Sanat Merkezi Öğretmeni Özlem Kaya, iklim değişikliğinin gözlenebileceği en iyi alanlardan jeoparkların, öğretmenler ve öğrenciler için ise adeta bir açık hava laboratuvarı olduğunu vurguladı.

Kaya, 2 yıllık Geoschools Projesi hakkında da şunları söyledi:

"İklim değişikliğinin öğretilmesinde nasıl canlı bilimi önemliyse canlı olmayan yeryüzü biliminin de çok önemli olduğunu öğrencilere öğretmenin önemiyle ilgili bir proje. Jeoparklarla okulların birleştirilip eğitimin doğada yapılması amaçlanıyor. Aynı zamanda misafirlerimizle onların jeoparklarıyla bizim jeoparkımızı karşılaştırıp onlar ne şekilde eğitimde kullanıyorlarsa bizim de ne şekilde kalabileceğimizle ilgili görüşler alıyoruz. Karşılıklı görüş bildiriminde bulunuyoruz ve ders planları geliştiriyoruz."

"Bu jeopark çok farklı ve özel"

Kula - Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın çok farklı ve özel olduğunu aktaran Proje Koordinatörü Polonyalı Katarzyna Kaliszewska da "Erasmus projesinin koordinatörüyüm. Bu tür projeler özellikle genç insanlar için çok önemli. Jeoparklar harika yerler. Bizim ülkemizdeki jeoparklardan farklı olması harika bir şey. Bizde daha farklı jeoparklar var ama bu jeopark bizim için sıra dışı. Bizde volkanlar yok bu yüzden bu jeopark çok farklı ve özel. Yerinde incelemek istedik" diye konuştu.

Jeopark'ı geçen yıl 18 bin 620 kişi ziyaret etti, bu yılın ilk üç ayında ise ziyaretçi sayısı 3 bin 852 oldu. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, bu yılın ilk üç ayında, Türkiye genelindeki 23 ilin yanı sıra Hollanda, Fransa, İsviçre, Rusya ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden ziyaretçileri ağırladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzlandalı Akademisyenler Jeoparkı Ziyaret Etti - Son Dakika

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