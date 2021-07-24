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İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi - Son Dakika

İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi

24.07.2021 19:09

İzmir'in Dikili ilçesinde hayvan damlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde hayvan damlarının da bulunduğu makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İzmaritten çıktığı öne sürülen yangında yaklaşık 18 dönüm arazi kül oldu.

Dikili Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 500 metre, yerleşim yerlerine ise 150 metre mesafede, hayvan damlarının da bulunduğu Askertepe mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Atılan sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 4 arazöz ile Büyükşehir, Dikili ve Bergama itfaiye gruplarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

TEKRAR ALEVLENDİ

Söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle bir süre sonra yeniden alevlendi. Alevlere, soğutma çalışması yapan iki itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgeden ayrılan diğer ekipler geri çağrıldı. Alevler geniş bir alana yayılırken, çevredeki konutlarda yaşayanlar hortumlar ve kovalarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar kazma, kürek, dal parçası gibi ne bulduysa alevlere müdahalede bulundu. Takviye olarak Dikili Belediyesinden 1 su tankeri geldi. Daha önce bölgeden ayrılan arazözlerin de gelmesiyle alevler yarım saatlik çaba sonucunda tekrar söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk belirlemelere göre 18 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

(Murat Solmaz/İHA)

İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi
İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi

İtfaiye, Dikili, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmarit yangını 18 dönümlük araziyi küle çevirdi - Son Dakika


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