İzmir 4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu - Son Dakika
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İzmir 4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

6 saat önce

4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtulduİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yolda yürüyen bir kadın, asansörlü araçla eşya taşındığı sırada 4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yolda yürüyen bir kadın, asansörlü araçla eşya taşındığı sırada 4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Nergiz Ali Alp Böke Caddesi'ndeki zücaciye dükkanının önünde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katına asansörlü araçla eşya taşındığı sırada henüz bilinmeyen nedenle tekli koltuk düştü. Bu sırada, kaldırımda yürüyen bir kadın, saniyelerle koltuğun altında kalmaktan kurtuldu. Büyük bir şaşkınlık ve korku yaşayan kadın, apartmanın altındaki zücaciyeci dükkanına sığınırken, çevre esnafı da gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için taşımacılara tepki gösterdi. Kadının şikayetçi olmadığı bildirildi.

Ayrıca, olay anı anbean zücaciyenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kadın geçtikten çok kısa bir süre sonra koltuğun yere düştüğü, kadının ise büyük bir korkuyla dükkana sığındığı görülüyor.

Zücaciye dükkanı çalışanı Ayberk Koçak (20), olay anını şöyle anlattı:

"Biz amcayla dükkandayken dördüncü kata eşya taşınırken koltuk aşağıya düştü. Olaydan kısa bir süre önce amcam içeriye girerken, kadın da saniyelerle kurtuluyor. Artık sorumsuzluk mu diyelim yoksa rüzgardan mı oldu diyelim bilmiyorum. Kadının verilmiş sadakası varmış. Dükkanımızın önünde oldu. Biz de o koltuğun altında kalabilirdik. Kadın can havliyle içeriye girdikten sonra biz de taşımacılara tepkimizi gösterdik. Kadın şikayetçi olmayacağını söyleyerek hemen buradan uzaklaştı."

İzmir 4'üncü kattan düşen koltuğun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Karşıyaka, Ali Alp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:02 Kaynak: DHA
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