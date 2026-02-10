İzmir Adliyesi'nden 'IBAN' paylaşımı uyarısı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'IBAN' kullandırılarak yapılan dijital dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalığın artırılması sebebiyle konferans düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Bilişim dolandırıcılık suçlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Suçlular, internetin ve siber alemin uçsuz bucaksız genişliğinden faydalanıyorlar. Hızlı, kolay ve çabuk şekilde para kazanmak isteyen, zengin olmak isteyen kişiler de o dolandırıcıların ağlarına düşüyorlar" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'IBAN kullandırılması' suretiyle gerçekleştiren dijital dolandırıcılık suçlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 'Ibanını Paylaşma, Hayatını Harcatma' konulu konferans düzenlendi. İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın yanı sıra başsavcı vekilleri, savcılar ve adliye personelleri katıldı. Yeldan'ın açılış konuşmasıyla konferans başladı. Yeldan'ın konuşmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu Başsavcı Vekili Mehmet Akif Dönertaş ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden polis memuru Sadettin Karatepe yaptıkları sunumlarla katılımcıları bilgilendirdi.

'HESAPLARINI PAYLAŞANLAR SUÇA YARDIMDAN İŞLEM GÖRÜYOR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Ali Yeldan, "Bilişim dolandırıcılık suçlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Suçlular, internetin ve siber alemin uçsuz bucaksız genişliğinden faydalanıyorlar. Hızlı, kolay ve çabuk şekilde para kazanmak isteyen, zengin olmak isteyen kişiler de o dolandırıcıların ağlarına düşüyorlar. Gençlerimiz arasında yasa dışı bahis başta olmak üzere kumar ve diğer suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması yine kara paranın aklanması gibi suçlardan bilişim dolandırıcıları hesap ve IBAN bilgilerine ihtiyaç duymakta. Kendi yaptıkları suçların, yaptırımsız kalmalarını sağlamak amacıyla da bu IBAN bilgilerini kullanmaktadırlar. Menfaat karşılığında bu hesap bilgilerini bir başkasına verenler, suça yardım etmekten dolayı işlem görüyorlar" dedi.

'GENÇLERİMİZİ SUÇTAN KORUMAK İÇİN SORUMLULUK ALDIK'

Gençleri suçtan korumak için çalıştıklarını belirten Başsavcı Yeldan, "İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, bilim suçları soruşturma büromuz, il emniyet müdürlüğümüzle birlikte gençlere yönelik bir farkındalık çalışması başlattık. Bugün burada bu çalışmanın ilk aşamasındayız. Yine Adalet Bakanlığımız ve Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun öncülüğünde tüm ülkemizde bilişim suçları soruşturma bürolarımız, Cumhuriyet Savcılarımız gençlerimize bu suçun niteliklerini, özelliklerini ve oluşabilecek mağduriyetlerle ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Bu noktada gençlerimizi suçtan korumak için İzmir Adliyesi olarak bir sorumluluk aldık. Biz bu çalışmalarımızın suçun işlenmesinin önlenmesine çok ciddi katkı sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Başsavcı Yeldan, IBAN paylaşımı sebebiyle açılan soruşturmaların sürdüğünü ve sayısının da azımsanamayacak seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,