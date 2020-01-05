İzmir avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

6 saat önce

Avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildiİZMİR'in Konak ilçesinde, evinde alkol aldıktan sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu (48), toprağa verildi.

Avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, evinde alkol aldıktan sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski futbolcu ve avukat Caner Dumanoğlu (48), toprağa verildi. Dumanoğlu'nun ön otopside kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay, Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 1 çocuk babası Caner Dumanoğlu, iddiaya göre bir arkadaşıyla evde alkol aldıktan sonra fenalaştı. Arkadaşının ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından Dumanoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan ön otopside Caner Dumanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

GALATASARAY'DA TOP KOŞTURDU

İzmirspor, Galatasaray, Göztepe, Çanakkale Dardanelspor, Mersin İdmanyurdu gibi takımlarda lisanslı olarak top koşturduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan ve yaklaşık 5 yıl önce görevini bırakan Dumanoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurnumu'ndan alınarak Özkanlar Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, Dumanoğlu'nun yakınlarının yanı sıra avukat arkadaşları ve futbolcu arkadaşları katıldı. Dumanoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir avukat, gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:46 Kaynak: DHA
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