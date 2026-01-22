İzmir-Aydın Otoyolu'nda Zincirleme Kaza - Son Dakika
İzmir-Aydın Otoyolu'nda Zincirleme Kaza

22.01.2026 16:42
75. Yıl Selattin Tüneli'nde 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle tünel bir süre trafiğe kapandı.

İzmir- Aydın Otoyolu üzerindeki 75. Yıl Selattin Tüneli'nde 3 aracın karıştığı kaza hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, tünelde tır ve iki kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi.

Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle tünelin İzmir yönü bir süre trafiğe kapatıldı.

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

