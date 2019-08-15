Son Dakika Haberleri: İzmir Barosu'ndan Kanada'ya, altın madeni mektubu
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İzmir Barosu'ndan Kanada'ya, altın madeni mektubu

14 dakika önce

İZMİR Barosu, Çanakkale'nin Kirazlı bölgesinde sürdürülen ve tepki gösterilen altın madenciliği faaliyetine karşı birlikte mücadele etmek için Kanada baroları ve hukuk örgütleri ile bu ülkenin Başbakanı Justin Trudeau başta olmak üzere siyasi parti temsilciliklerine birer mektup gönderdi.

İzmir Barosu'ndan Kanada'ya, altın madeni mektubu, System.String[]
İZMİR Barosu, Çanakkale'nin Kirazlı bölgesinde sürdürülen ve tepki gösterilen altın madenciliği faaliyetine karşı birlikte mücadele etmek için Kanada baroları ve hukuk örgütleri ile bu ülkenin Başbakanı Justin Trudeau başta olmak üzere siyasi parti temsilciliklerine birer mektup gönderdi.
Kanada Barosu, Ontario Barosu, Quebec Barosu, Toronto Avukatlar Örgütü, Ottawa Barosu, Montreal Barosu, Kanada Çevre Hakları Örgütü, İnsan Hakları İçin Kanadalı Avukatlar Örgütü ile başta Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmak üzere mecliste temsil edilen siyasi parti ve temsilcilerine, İzmir Barosu tarafından yollanan mektupta, Kaz Dağları'nda çevre katliamı yaşandığı belirtilerek, buna karşı hem Kanada'da hem de Türkiye'de ortak hukuk mücadelesi yürütme çağrısı yapıldı. Çağrı mektubunda, "Sizi, insan yaşamına, hayvan ve bitkilerin hayatına ve bölgemizin sonraki nesillerinin geleceğine karşı sürdürülmekte olan madencilik faaliyetlerine karşı birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Çok güçlü şekilde inanıyoruz ki, sizinle birlikte Kanada ve Türkiye'de başlatmayı hedeflediğimiz hukuki ve toplumsal mücadele, bölge insanının sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını korumamıza yardım edecek ve bu işbirliği aynı zamanda Kanada ve Türk halkları arasında sonsuza dek sürecek kopmaz bir bağ kurmamızı sağlayacaktır" denildi.
Yöre halkı tarafından başlatılan 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne de destek veren İzmir Barosu, Kanada baroları ve hukuk örgütleri ile ortak çalışmalar yürüterek sağlıklı çevrede yaşama hakkının korunması için her iki ülkede hukuki girişimlerde bulunmayı hedefliyor.


Çanakkale, Kanada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:05 Kaynak: DHA
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