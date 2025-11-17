İzmir Belediyesi, Yangından Kurtarılan Hayvanlara Sahip Çıktı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, önceki gün Menemen'de çıkan yangından kurtarılan köpek ve kedilere sahip çıktı. Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi'nin evinden alınan 10 köpek ile 7 kedi tedavi altına alındı. Hayvansever Çörekçi'nin emanetlerine sahip çıkan Büyükşehir şimdi bu canlara sıcak bir yuva arıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, hafta sonu Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi'nin evinde çıkan yangının ardından sahipsiz kalan kedi ve köpeklere sahip çıktı. Yangından sağ kurtarılan 10 köpek ile 7 kedi, belediyeye ait hayvan polikliniklerinde tedavi altına alındı. Yangından kurtarılan Garip isimli yaşlı bir köpek de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile sahiplendirildi.

Belediye tüm bakımlarını yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Murat Aras, yaşanan talihsiz olayın ardından, hayvanları hızlıca tahliye ettiklerini söyledi. Aras, "Köpekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Sahipsiz Hayvan Hastanesi'ne getirdik. Kedileri de Zeytinlik Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasında Zeytinlik Hayvan Sağlığı Merkezi'ne aldık. Kalp yetmezliği, dolaşım ve ortopedik sorunu olan hayvanlar var. Alır almaz hemen tedavilerine başladık. Kedilerin genel olarak sağlık durumları iyi. Bakımlarını yapıyoruz" dedi.

Sahiplendirilecek

Kurtarılan 10 köpeğin 7'sinin hayatını kaybeden Şule Çörekçi'nin üstüne kayıtlı olduğunu, 3'ünün ise kaydı bulunmadığını belirten Aras, "Buraya getirildiğinde köpeklere çip taktık. Belediyenin sahipsiz hayvan statüsüne aldık. Bunları hemen sahiplendirmek için çalışmalarımıza başladık. Geri kalan 7 köpeğin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca sahiplik kaydının düşürülmesini bekliyoruz. Yazılarını yazdık. Sahiplik kaydı düştüğü zaman onları da sahiplendirmenin önünde engel kalmayacak" diye konuştu.

Duyarlılık çağrısı

Yangından kurtarılan hayvanların sahiplenilmesi için çağrıda bulunan Aras, "Bizler bakımevlerimizde hayvanlarımızın refah içerisinde yaşamasını istiyoruz. Buralarda sirkülasyon olması gerekiyor. İnsanların sıcak evlerine, sıcak yuvalarına bakımevlerinden birer hayvan almalarını istiyoruz. Böylece biz de diğer sahipsiz hayvanlara daha uygun şartlarda bakabilelim. Çok güzel, dost canlısı hayvanlar var. Yurttaşlarımız bunları ücretsiz olarak sahiplenebilirler" dedi.

Yangından kurtarılan Garip'i sahiplendiler

Bir aracın çarpması sonucu bakımını Şule Çörekçi'nin üstlendiği 10 yaşındaki erkek köpek Garip'i sahiplenen Sevda Çiçek Özçiftçi ile Özge Tırpan da yurttaşların bakımevlerindeki canları sahiplenmesi çağrısında bulundu. Sevda Çiçek Özçiftçi, "Yaşanan talihsiz olayın ardından belediye hayvanlara sahip çıkmış. Biz Garip'i sahiplendik. Umarım dostları, kardeşleri de şanslı olur. Onların da sıcak yuvaları olur. Köpeğimizi alıp gideceğiz. Bundan sonraki hayatını bizimle sürdürecek. Çok yaşlı zaten. Artık ömrünün sonuna kadar ona en iyi şekilde bakacağız. Diğerlerinin de şansı umarım yaver gider" dedi. Özge Tırpan ise evinde sokaktan sahiplendiği birçok engelli cana baktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İlk kez bir köpek aldım. Garip de şimdi yeni üyemiz oldu. Barınakta kalsın istemedik. İleri yaşlı bir köpek. Ona güzel bir yaşam sunmak istedik. Umarım bizimle yaşamını sürdürür. İnsanlar bakımevlerine gelmeli, ziyaret etmeli. Buradaki canlara sahip çıkmalı. Sokakta ve barınakta yaşam onlar için çok uygun değil. Önce Şule ablanın emanetlerine, sonra diğer canlara sahip çıkın lütfen."

Ne olmuştu?

15 Kasım Cumartesi gecesi Menemen Mermerli Mahallesi'ndeki Islak Burunlar Hayvan Koruma Derneği'nin kurucusu Şule Çörekçi'nin evinde çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği olayda, evde birçok hayvanın bulunduğu belirlenmişti. Çörekçi'nin hayatını kaybettiği olayda, evinde beslediği 30 kedinin de yangında öldüğü belirlenmişti.