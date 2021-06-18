İzmir BŞB'den hentbolda Özel hamle

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki İzmir Büyükşehir Belediyespor, transferde Türk hentbolunun en kariyerli isimlerinden Yeliz Özel'i renklerine bağladı. Kadınlar Hentbol Milli Takımı formasını 500'den fazla kez giyen, Avrupa'ya transfer olan ilk kadın hentbolcu unvanını alıp, 6'sı yurt dışında 16 şampiyonluk yaşayan Yeliz Özel, İzmir BŞB'nin yeni sezon öncesi ilk dış transfer hamlesi oldu.

İzmir ekibinin önceki yıllarda da transferi için girişim yaptığı Yeliz, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Yeni Mahalle ve Milli Piyango ile 4'er kez, Kastamonu Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor ile birer defa şampiyonluk yaşadı. 41 yaşındaki sol oyun kurucu, Makedon Kometal Skopje'de 4, Romen Olchtim'de de 2 kez şampiyonluk kupası kazandı. Kariyerine Türk Telekom'da başlayan Yeliz Özel, sırasıyla Byasen Trondheim, Anadolu Üniversitesi, Üsküdar Bld, Kometal Skobje, PTT Türk Telekom, Maliye Milli Piyango, S Oltchim, Üsküdar Bld, Yenimahalle Bld, Muratpaşa Bld, Kastamonu ve Yalıkavakspor formalarını giydi. İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, Yeliz Özel'in Türk hentbolunda bambaşka bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hayatı kupalarla geçen, 2005'de Şampiyonlar Ligi finali oynayan bir sporcuyu İzmir'e kazandırmak büyük mutluluk" dedi.Yeliz Özel ise İzmir hentbolunun her dönem çok etkin olduğunu ifade edip, "Çok sayıda takımda çok büyük mutluluklar yaşadım. Ancak hayalim hep İzmir'e gelmekti ve sonunda gerçekleşti. Hep oynamak istediğim kulübe geldiğim için heyecanlıyım" yorumu yaptı.