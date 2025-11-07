İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2025-2026 Sezonu Vizyonunu Belirledi - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2025-2026 Sezonu Vizyonunu Belirledi

07.11.2025 09:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yıllık Danışma Kurulu toplantısında 2025-2026 tiyatro sezonuna dair hedefler ve gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda sahne sayısının artırılması ve sosyal projelerin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda İzmir Şehir Tiyatroları'nın 2025-2026 Tiyatro Sezonuna dair vizyonu masaya yatırıldı.

İzmir'de aralıksız beş yıldır perde açan İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yıllık olağan Danışma Kurulu toplantısı Tarihi Asansör'de yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ile İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü'nün yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer'in ile Danışma Kurulu üyeleri Prof. Dr. Semih Çelenk, Efdal Sevinçli, Zeynep Altıok Akatlı, Müjdat Albak, Hülya Savaş, Hakan Dündar, Doç. Dr. Kadir Çevik ve Orhan Alkaya katıldı.

Sahne ve oyun sayısını artıracak

Toplantıda İzmir Şehir Tiyatroları'nın 2024-2025 tiyatro sezonunda sahneye taşıdığı oyunlar ile geliştirdiği sosyal ve kültürel projeler değerlendirildi. Sezonun tüm yönleriyle değerlendirildiği toplantıda, Şehir Tiyatroları'nın çalışmalarını güçlendirmeye yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. 2025-2026 tiyatro sezonunda kentteki sahne ve repertuvarındaki oyun sayısını arttırmayı hedefleyen İzBBŞT'nin daha geniş kitlelere, nitelikli çalışmalarla ulaşabilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
