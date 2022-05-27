İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bahadın Belediyesine araç desteği - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bahadın Belediyesine araç desteği

27.05.2022 17:05
İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bahadın Belediyesine araç desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sorgun ilçesi Bahadın beldesi belediyesine otobüs bağışında bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sorgun ilçesi Bahadın beldesi belediyesine otobüs bağışında bulundu.

Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, AA muhabirine, bağışlanan otobüsün ulaşım hizmetini rahatlatacağını söyledi.

Bozdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesine bir ziyarette bulunduklarını anımsatarak, "Bu ziyaret öncesinde belediye meclisimizde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye kararı almıştık. Ziyarette Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e hem bu kararımızı ilettik hem de kendisine sorunlarımızı anlatma fırsatı bulduk." dedi.

Belediyenin otobüs ihtiyacının bulunduğunu Soyer'e ilettiklerini anlatan Bozdemir, "Başkanımız, belediyemize 27 kişilik otobüs bağışladı. Başkanımız nezdinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesinden Bahadın Belediyesine araç desteği - Son Dakika


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