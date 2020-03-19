İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark desteği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark desteği - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark desteği

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına destek kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark desteği, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü mücadelesinde en büyük çabayı sarf eden sağlık çalışanlarına destek kararı aldı. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında çalışan tüm sağlık personeli, Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla 20 Mart'tan itibaren metro, tramvay, gemiler ve otobüslerden ücretsiz yararlanacak. Ayrıca İZELMAN'ın açık otoparkları da sağlık çalışanlarına ücretsiz olacak.


Korona virüsünün yayılmasının engellenmesi ve hastaların tedavi edilmesi sürecinde en büyük sorumluluğu üstlenen ve canını dişine takan sağlık emekçilerine İzmir Büyükşehir Belediyesinden destek geldi. Başkan Tunç Soyer, belediye bünyesinde faaliyet gösteren toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile İZELMAN açık otoparklarının, kentte görev yapan tüm sağlık personeline yarın sabahtan itibaren ücretsiz hizmet vermesi kararı aldı.


"Onlar bu mücadelenin tartışmasız kahramanlarıdır"


Dünyanın büyük bölümünde etkili olan virüsün, maddi manevi yıkımlara neden olduğunu, aynı tablonun Türkiye'de yaşanmaması için tüm kurum ve kuruluşların alarma geçtiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Bu mücadelenin ön saflarında, canlarını hiçe sayarak, çoğu zaman zorluklar içinde ve mesai gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarımız var. Bana göre onlar, bu mücadelenin tartışmasız kahramanlarıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanındayız. Sağlık emekçilerine her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.


Metro, tramvay, gemiler ve otobüsler


Başkan Soyer'in talimatı uyarınca, uygulamadan, kentte görev yapan Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan tüm personel faydalanacak. 20 Mart 2020'den itibaren, korona virüs mücadelesi sona erene kadar bu kapsamdaki personel kurum kimlik kartlarını göstererek İzmir Metro A.Ş., Tramvay, İZDENİZ gemileri ve ESHOT otobüslerine ücretsiz binebilecek. Sağlık personeli ayrıca, araçlarıyla İZELMAN açık otoparklarından da ücretsiz yararlanacak. Uygulama, ikinci bir talimata kadar geçerli olacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:28 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 04:56:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve otopark desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]