İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan kabotaj şenliği - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan kabotaj şenliği

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlediği Dostluk Kupası Kano Yarışları ilgi gördü.

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İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlediği Dostluk Kupası Kano Yarışları ilgi gördü. İnciraltı'ndaki İzmir Kayıkları Yelken ve Kano Merkezi önünde düzenlenen yarışlara İzmir Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka Belediyespor ile Teos Yat ve Yelken Kulübü'nden sporcular katıldı. Yarışlar sonunda sıralamalar küçük erkeklerde Onat Cevhertaş, Okyanus Tanrıverdi, Ünalcan Toprak, büyük erkeklerde Emirhan Saman, Remzi Özen, Kaan Karadağ, küçük kızlarda Yağmur Çevik, İlayda Ar, Derin Ege, veteran kadınlarda Serap Ayanoğlu, Seçil Arkant, veteran erkeklerde ise Esin Boztaş, Macit Hamze, Cüneyt Cevhertaş şeklinde oluştu. Dereceye girenlere ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile Kulüp Başkanı Ersan Odaman tarafından verildi.


İzmir Büyükşehir Belediyespor, Denizcilik, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan kabotaj şenliği - Son Dakika Spor
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