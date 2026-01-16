İzmir Çoruhlu FK'dan Transfer - Son Dakika
İzmir Çoruhlu FK'dan Transfer

İzmir Çoruhlu FK\'dan Transfer
16.01.2026 14:29
Düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, Afyonspor'dan Abdülkadir Çelik ile anlaştı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK, dış transferde aynı grupta düşme potasındaki Afyonspor'dan sağ kanat oyuncusu Abdülkadir Çelik ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun ilk yarısını grubumuz takımı Afyonspor kulübünde tamamlayan kanat oyuncusu Abdülkadir Çelik ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. 25 yaşındaki futbolcu 3'üncü Lig'de 41 maçta 2 gol attı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İzmir Çoruhlu FK'dan Transfer - Son Dakika

