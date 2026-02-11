İzmir'de 1 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de 1 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında

11.02.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım 2024'te 1 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım 2024'te 1 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.S.Ç, kardeşi S.Ç. ile tutuksuz sanıklar B.Ç, S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, aynı olayda yaralanan müştekiler polis memuru İ.G, komiser F.H.A. ile şehit polis memuru Mehmet Tozun'un yakınları da hazır bulundu.

Kimlik tespitlerinin ardından söz verilen sanık S.Ç, olayın yaşandığı gün bir şahsın kendisine "dur" diyerek bağırdığını ve önünü kestiğini savundu.

Boğuşma sonrasında o kişiyle yere düştüğünü ardından silah sesi duyduğunu anlatan sanık, "Vuruldum sandım ancak üzerimdeki kişinin bağırdığını duydum. Bir silah sesi daha duydum sonra kaçıp eve gittim." diye konuştu.

Diğer sanık M.S.Ç. ise panelvandan inenlerden birinin kardeşi S.Ç'nin üzerine koştuğunu belirterek, "2 kişi kardeşimin arkasından koşuyordu. Sonra o panelvan aracın camına ateş ettim. Kardeşimin üzerindeki kişiden bağırış sesi duydum. Kardeşime kurşun isabet etmemesi için o kişinin yanına yaklaştım. Herkese bir el ateş ettim. Sendeleyerek başka biri daha geldi. 'Ben polisim' deyince o korkuyla kaçtım. Silahı da çöp konteynerinin içine atmıştım. Gelenlerin polis olduğunu bilmiyordum, hasım yaşadığımız kişiler sandım."

Müşteki polis memuru İ.G. ise olayın yaşandığı gün polis aracından "1 kişinin silahla dolaştığı" yönünde anons geçildiğini duyduğunu ifade etti.

Sanık S.Ç'nin kendilerini fark ettikten sonra belini tutarak ve yön değiştirerek kaçtığını kaydeden İ.G, "(Dur polis) dememe rağmen kaçtı. Kovalama esnasından birkaç el silah sesi duydum. Şehit polisimiz Mehmet Tozun'un havaya uyarı amaçlı silahla ateş açtığını düşündüm. Vurulduğum anda sanık M.S.Ç'nin ateş ettiğini net şekilde gördüm. Hatta son nefesim olabilir diye yardım amaçlı gelenlere saldırganların adını söyledim." diye konuştu.

Müştekilerin avukatı Tolga Yurdakul da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tanık anlatımlarıyla devam eden duruşmada iddia makamı, sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine, olay anına ait kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım 2024'te, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

Şüpheli M.S.Ç'nin bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Mehmet Tozun tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında M.S.Ç. ile kardeşi S.Ç, tutuklanmış, B.Ç ve S.K. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler B.Ç. ile S.K. hakkında "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 5'er yıla kadar, M.S.Ç. ve S.Ç. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seferihisar, Güvenlik, Güncel, Hakim, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 1 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

Boluspor’da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü Boluspor'da 13 günlük Güneş devri kapandı: Yalnızca 3 maç sürdü
Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar’dan çarpıcı sözler Siyasette Mesut Özarslan düğümü: Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler
ABD Başkan Yardımcısı Vance’den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev’e olay sözler ABD Başkan Yardımcısı Vance'den kameralar karşısında Azerbaycan lideri Aliyev'e olay sözler
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak Epstein skandalında yeni fotoğraf, Arap dünyasını karıştıracak
TÜVTÜRK’te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
17:14
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti
Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti
17:02
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek
Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 18:01:45. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 1 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.