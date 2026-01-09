İzmir'de 11. Yargı Paketi ile 1667 hükümlü yararlandı - Son Dakika
İzmir'de 11. Yargı Paketi ile 1667 hükümlü yararlandı

09.01.2026 12:49
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, 11. Yargı Paketi kapsamında bin 667 hükümlünün infaz indirimine dair bilgi verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediği buluşmada, 11. Yargı Paketi kapsamında İzmir'de şu ana kadar bin 667 hükümlünün infaz indiriminden yararlandığı açıklandı. Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, bu kapsamda 349 hükümlünün açık cezaevine geçtiğini, bin 318 hükümlünün ise denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildiğini bildirdi.

Dünya Gazeteciler Günü kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın ev sahipliğinde İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde medya mensuplarıyla bir araya gelindi. Ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programa; İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak da katıldı.

11. Yargı Paketi verileri paylaşıldı

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemelerine ilişkin güncel rakamları paylaştı. İzmir genelindeki infaz sürecine değinen Sansak, düzenlemeden faydalanan bin 667 hükümlünün durumuna ilişkin şu detayları verdi:

Kapalıdan Açığa Geçiş: 349 hükümlü, kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına nakledildi.

Denetimli Serbestlik: Bin 318 hükümlü ise açık ceza infaz kurumundan denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

Adli çalışmalar masaya yatırıldı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen soru-cevap bölümünde, sadece infaz yasası değil, İzmir genelinde yürütülen operasyonlar ve güncel hukuki süreçler de değerlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargı süreçlerinin şeffaflığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın önemine dikkat çekti.

Programın sonunda Başsavcı Ali Yeldan, basın mensuplarının gününü tek tek kutladı. Buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Yerel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
