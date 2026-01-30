İzmir\'de 12 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

İZMİR'in Bornova ve Menderes ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda toplam 12 milyon 720 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak ve sahte tütün ile tütün mamullerinin üretimi, satışı ve vergi kaybının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki iki ayrı operasyonda; Bornova ilçesinde 5 milyon 470 bin, Menderes ilçesinde ise 7 milyon 250 bin olmak üzere toplam 12 milyon 720 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.