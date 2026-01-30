İzmir\'de 12 Milyon Makaron Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova ve Menderes ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 milyon 720 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir ve Menderes cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bornova ve Menderes ilçelerinde belirlenen adreselere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda bandrolsüz 12 milyon 720 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.