İzmir'de 124 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bireysel silahlanmaya yönelik yürütülen çalışmalarda, bir ikametin güvercin kümesinde 124 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şahsın ruhsatsız tabanca satışı yaptığı yönünde gelen bilgi üzerine ikametinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, ikametin giriş katında bulunan güvercin kümesinde; 124 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet tabanca sürgüsü, 28 adet tabanca namlusu, 39 adet icra mili ve yayı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında U.K.(41), A.K.(41) ve E.Y.K.(19) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları ile şüpheli şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.