İzmir'de 136 kişiye tombala baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 136 kişiye tombala baskını - Son Dakika

İzmir'de 136 kişiye tombala baskını

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarına yapılan kumar baskınında tombala oynayan 136 kişi suçüstü yakalandı.

İzmir'de 136 kişiye tombala baskını, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarına yapılan kumar baskınında tombala oynayan 136 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı, Bornova ilçesindeki Laka Mahallesi, Eğridere Mahallesi ve Egemenlik Mahallesi'nde bulunan çay ocaklarında kumar oynatıldığını belirledi. Adreslerde yapılan aramalarda ise tombala oynayan 136 kişi suçüstü yakalandı. Yakalan kişilerin kimlik sorgulamasında, S.A isimli şahsın arandığı ve R.D isimli şahsın ise yoklama kaçağı olduğu öğrenildi. Ekipler, oyunda kullanılan kumar materyallerine de el koydu. Ayrıca çay ocaklarına, tütün mamulleri tüketilmesi nedeniyle ceza kesildi.


Öte yandan işletme sahipleri; S.K.,Y.O., İ.D., E.E. ile M.İ. isimli şahıslar hakkında "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:07 Kaynak: İHA
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