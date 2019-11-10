İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun metruk bir alanda toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzensiz göçmenlerin metruk alandan araçlarla alındığı sırada polis ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler, 7'si Afganistan, 4'ü Somali, 3'ü Yemen uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Operasyonda sürücü Z.U. T. V. ve M.E, gözcülük yapan U.K. ile yasa dışı geçişleri organize ettiği iddiasıyla H.G. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.