İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu - Son Dakika

İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu

11.10.2020 07:38
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 katlı çanta imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, 2 katlı çanta imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde bulunan 25 papağan telef oldu. Öte yandan, yangına müdahale eden kadın itfaiye eri  alevlerin ortasından kendini son anda kurtardı.

Yangın, 05.00 sıralarında Etiler Mahallesi 1269 sokakta çıktı. İddiaya göre, Abdulkadir Aras'a ait olan çanta imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine uluşan itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Öte yandan iş yerinde bulunan 25 papağının telef olduğu ileri sürülürken, bina kullanılamaz hale geldi.

İTFAİYECİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden kadın itfaiye eri, alevlerin kızışmasından dolayı binada kısa süre mahsur kaldı. Ekip arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkan itfaiye eri çalışmalarına devam etti.


- İzmir
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu

İtfaiye, Yangın, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 2 katlı bina küle döndü yangında 25 papağan telef oldu - Son Dakika

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