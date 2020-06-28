İzmir'de 2 Temmuz için anma programı - Son Dakika

İzmir'de 2 Temmuz için anma programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas katliamında yaşamını yitirenler anısına konser ve söyleşiden oluşan özel bir anma programı düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas katliamında yaşamını yitirenler anısına konser ve söyleşiden oluşan özel bir anma programı düzenleyecek.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas katliamının 27'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde anma etkinlikleri düzenlemeye hazırlanıyor. Anma programında konser ve söyleşi etkinliği yer alıyor. Sivas katliamında babası Ozan Nesimi Çimen'i kaybeden Mazlum Çimen, 1 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'de Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. 2 Temmuz Perşembe günü ise İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde "Sivas'ta Kaybettiklerimizi Anıyoruz" söyleşisi gerçekleşecek. Eren Aysan, Zeynep Altıok ve Mazlum Çimen'in konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi saat 19.00'da başlayacak. Anma programına katılmak isteyenlerin kultursanat.izmir.bel.tr adresinden kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlikler için kayıt yaptıranlar belirttikleri mail adresine gelecek karekodla alana giriş yapabilecek.


1 Temmuz


Mazlum Çimen Konseri


Saat: 21.00


Yer: Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu Bornova


Kontenjan: 2000


2 Temmuz 2020


Söyleşi


Saat: 19.00


Yer: İsmet İnönü Sanat Merkezi


Kontenjan: 240 - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 23:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 2 Temmuz için anma programı - Son Dakika

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