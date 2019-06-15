İzmir'de 22'si çocuk 40 göçmen yakalandı
2 saat önce
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:19 Kaynak: İHA
'in Dikili
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili açıklarında bulunan Madra Çayı önlerinde içinde göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu. Botta bulunan 9'u kadın, 22'si çocuk toplam 40 Afganistan
uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR
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