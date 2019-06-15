Son Dakika Haberleri: İzmir'de 22'si çocuk 40 göçmen yakalandı
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İzmir'de 22'si çocuk 40 göçmen yakalandı

2 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 22'si çocuk 40 göçmen yakalandı, System.String[]
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili açıklarında bulunan Madra Çayı önlerinde içinde göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu. Botta bulunan 9'u kadın, 22'si çocuk toplam 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:19 Kaynak: İHA
Dikili, İzmir, 3. Sayfa
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