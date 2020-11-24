İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.11.2020 20:55
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım saat 04.55'te, Süngükaya bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin karadan ulaşım olmayan bir mevkide kara üzerinde mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 33 düzensiz göçmen kara üzerinden kurtarıldı.

Ekipler tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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