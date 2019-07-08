İzmir'de 36 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:40 Kaynak: AA
'in Seferihisar
ilçesinde, Yunanistan
'a geçme hazırlığı yapan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na ait helikopter gece yaptığı kontroller sırasında Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çıfıt Adası sahilinde bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan'a geçme hazırlığı içinde olduğunu belirledi.
Seferihisar İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonda 8'i Kongo
, 13'ü Orta Afrika
, 7'si Suriye
, 2'si Goban, 2'si Angola
, 4'ü Türk uyruklu olmak üzere 36 düzensiz göçmeni yakaladı.
Ekipler, geçişte kullanmak üzere sahilde bulan lastik bot ile bota ait motora el koydu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından düzensiz göçmenlerin, İzmir Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
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