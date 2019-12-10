Son Dakika Haberleri: İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

İzmir'de deniz kıyısındaki bir ormanlık alanda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

İzmir'de deniz kıyısındaki bir ormanlık alanda 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Urla ilçesindeki Yağcılar Mahallesi Çamur Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptıkları değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

Kara yoluyla ulaşımın olmadığı bölgeye Sahil Güvenlik botuyla giden ekipler, 35'i Afganistan, 3'ü Kongo uyruklu olmak üzere 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Jandarma, İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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