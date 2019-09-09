Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi

23 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayraklı ilçesindeki bir depoda, sahte alkollü içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Dün depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin 600 şişe sahte viski, 45 litre etil akol, 2, 5 litre kaçak rakı ile kaçak viski, votka ve rakı yapmak için kullanılan aromalar ele geçirdi. Olayla ilgili olarak E.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü, Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı hakkında hapis cezası
AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Avukat eşini öldüren doktor: Haberler psikolojimi bozuyor, savunma vermeyeceğim Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de 4 bin 600 şişe sahte viski ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]