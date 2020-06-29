İzmir'de 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın - Son Dakika

İzmir'de 4 katlı binanın çatı katında korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 4 katlı binanın çatı kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yapılan yoğun çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması ise yüreklere su serpti.

Öte yandan, çatı katında maddi hasar meydana gelirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.