İzmir'de 6 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında sürüklenen lastik botta mahsur kalan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Eylül saat 03.15'te Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında kürekli lastik botun sürüklendiği ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu tarafından mahsur kalan 6 kaçak göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler kıyıya çıkarıldıktan sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:54 - Kaynak: DHA
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