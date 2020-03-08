İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" koşusu düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' koşusu düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" koşusu düzenlendi

6 saat önce

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koşu yapıldı.

İzmir'de

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koşu yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sokaklar Kadınların" etkinlikleri kapsamında çok sayıda kadın, İzmir Ticaret Borsası önünde bir araya geldi.

Burada başlayan etkinlikte kadınlar, Kültürpark'a kadar koştu.

Daha sonra aynı noktadan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Halit Ziya Bulvarı boyunca süren yürüyüş de Kültürpark'da tamamlandı.

Koşuda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Dünya Kadınlar Günü, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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