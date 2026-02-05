2026 Türkiye'sinde yaşandı! Alt geçitte mahsur kalan araçta can verdi - Son Dakika
2026 Türkiye'sinde yaşandı! Alt geçitte mahsur kalan araçta can verdi

2026 Türkiye\'sinde yaşandı! Alt geçitte mahsur kalan araçta can verdi
05.02.2026 21:36  Güncelleme: 21:58
2026 Türkiye\'sinde yaşandı! Alt geçitte mahsur kalan araçta can verdi
İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan ve sulara gömülen aracın sürücüsü, boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

Torbalı ilçesine Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde Mehmet Ekinci idaresindeki araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı.

ARACINDA CAN VERDİ

Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa

    Yorumlar (1)

  • Oğuzhan Aydoğdu Oğuzhan Aydoğdu:
    Allah rahmet eylesin. 2 0 Yanıtla
SON DAKİKA: 2026 Türkiye'sinde yaşandı! Alt geçitte mahsur kalan araçta can verdi - Son Dakika
