İzmir'de Altyapıda Tarihi Dönüşüm: 110 Milyon Euro'luk Proje Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Altyapıda Tarihi Dönüşüm: 110 Milyon Euro'luk Proje Başlıyor

11.11.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçireceği Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) ile İzmir'in Konak, Bayraklı ve Karabağlar bölgelerinde altyapıda köklü değişiklikler yapacak. Proje, yağmur suyu ve atık su sistemlerini ayrıştırarak taşkın sorunlarına çözüm getirecek.

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Konak, Bayraklı ve Karabağlar'ın altyapısında tarihi bir dönüşüm başlatıyor. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak yatırımlar tamamlandığında, kent merkezinde yıllardır yaşanan yağış kaynaklı su birikintileri ve taşkın sorunlarının büyük ölçüde önüne geçilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yoğun yapılaşma alanlarından Alsancak, Konak, Bayraklı ve Karabağlar'ın altyapısını güçlendirmek ve iklim krizinin yaratacağı su taşkınlarının önüne geçmek için tarihi bir dönüşüm başlatıyor. 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki yatırımların önümüzdeki günlerde temeli atılacak.

Konak ve Bayraklı'da büyük dönüşüm

Üç ayrı projenin ilki Konak ilçesine bağlı Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı Adalet Mahallesi'ni kapsıyor. Bölgedeki mevcut birleşik altyapı sistemi yenilenerek yağmur suyu ve atık su hatları tamamen ayrılacak. Ayrıca Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale kolektörü modern sistemle yeniden inşa edilecek. Bu kapsamda 2,4 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 6,6 kilometre atık su hattı yapılacak.

Alsancak'ta taşkın riski sona erecek

Projenin ikinci etabında Alsancak Liman Bölgesi (Ege Mahallesi) yer alıyor. Bu bölgede yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilenecek. Ege Mahallesi'nde 7,4 km uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8,3 km uzunluğunda atık su hattı ve 3 adet yağmur suyu terfi merkezi yapılacak. Yoğun yağışlarda su baskınlarının yaşandığı bölgede drenaj kapasitesi artırılacak.

Konak ve Karabağlar mahallerinde dev alt yapı yatırımı

Projenin üçüncü ayağını ise Konak ve Karabağlar ilçelerindeki mahalleler oluşturuyor. Bu bölgede de atık su ve yağmur suyu altyapısı kapsamlı biçimde yenilenecek, altyapıda birleşik sistem dönemi sona erecek. Konak Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Karabağlar Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde toplam 29 kilometre atık su ve 29 kilometre yağmur suyu ayrıştırma çalışması yapacak.

İklim kriziyle mücadelede örnek kent

18 ay sürecek imalatlar 2027 yılında tamamlanacak. İzmir, altyapısında yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini tamamen ayrıştıran ilk büyükşehirlerden biri olma yolunda dev bir adım atmış olacak. Proje, hem taşkın riskini azaltacak hem de atık suların arıtma tesislerine daha verimli iletilmesini sağlayacak. Ayrıca yağmur suyu hatlarının doğal drenaj sistemleriyle bütünleşmesi, kentteki yeşil alanların korunmasına ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artmasına katkı sunacak. İzmir altyapısında devrim niteliği taşıyan bu projelerle kent, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de afet direnci açısından yeni bir seviyeye taşınacak.

Kaynak: ANKA

İzsu Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Dünya Bankası, Karabağlar, Türkiye, Deprem, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Altyapıda Tarihi Dönüşüm: 110 Milyon Euro'luk Proje Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu bir reklam değil uyarı Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler Bu bir reklam değil uyarı! Milyonluk ayakkabıyı 13 bine indirdiler
Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi
Dünya devinden örnek davranış Stadyumu evsizlere açtılar Dünya devinden örnek davranış! Stadyumu evsizlere açtılar
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
TV kanalına baskında akılalmaz detay Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı
Elazığ’da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti Elazığ'da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti

10:40
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, Kocaeli Valisi ve Kocaeli Müftüsü konusunda tavrını belli etti
10:38
Muazzez Ersoy’dan ’sevgili’ iddialarına sert yanıt
Muazzez Ersoy'dan 'sevgili' iddialarına sert yanıt
10:28
Belediye işçisinin acı sonu Görüntüyü izleyenler “Ölümün de hayırlısı“ demeden edemedi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
10:14
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
26 ilde yapılan son seçim anketi: Zirvede kıyasıya yarış var
10:13
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı
10:09
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi İlk gün rekor başvuru
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 10:57:49. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de Altyapıda Tarihi Dönüşüm: 110 Milyon Euro'luk Proje Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.