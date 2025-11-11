İzmir'de Altyapıda Tarihi Dönüşüm: 110 Milyon Euro'luk Proje Başlıyor

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamında Konak, Bayraklı ve Karabağlar'ın altyapısında tarihi bir dönüşüm başlatıyor. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak yatırımlar tamamlandığında, kent merkezinde yıllardır yaşanan yağış kaynaklı su birikintileri ve taşkın sorunlarının büyük ölçüde önüne geçilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin yoğun yapılaşma alanlarından Alsancak, Konak, Bayraklı ve Karabağlar'ın altyapısını güçlendirmek ve iklim krizinin yaratacağı su taşkınlarının önüne geçmek için tarihi bir dönüşüm başlatıyor. 110 milyon Euro'luk Dünya Bankası finansmanı ile hayata geçirilecek Türkiye Deprem, Sel ve Yangın Acil İmar Projesi (TEFWER) kapsamındaki yatırımların önümüzdeki günlerde temeli atılacak.

Konak ve Bayraklı'da büyük dönüşüm

Üç ayrı projenin ilki Konak ilçesine bağlı Umurbey, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı Mahalleleri ile Bayraklı Adalet Mahallesi'ni kapsıyor. Bölgedeki mevcut birleşik altyapı sistemi yenilenerek yağmur suyu ve atık su hatları tamamen ayrılacak. Ayrıca Ozan Abay Caddesi üzerindeki Piyale kolektörü modern sistemle yeniden inşa edilecek. Bu kapsamda 2,4 kilometrelik yağmur suyu hattı ile 6,6 kilometre atık su hattı yapılacak.

Alsancak'ta taşkın riski sona erecek

Projenin ikinci etabında Alsancak Liman Bölgesi (Ege Mahallesi) yer alıyor. Bu bölgede yağmur suyu ve kanalizasyon şebekesi yenilenecek. Ege Mahallesi'nde 7,4 km uzunluğunda yağmur suyu hattı, 8,3 km uzunluğunda atık su hattı ve 3 adet yağmur suyu terfi merkezi yapılacak. Yoğun yağışlarda su baskınlarının yaşandığı bölgede drenaj kapasitesi artırılacak.

Konak ve Karabağlar mahallerinde dev alt yapı yatırımı

Projenin üçüncü ayağını ise Konak ve Karabağlar ilçelerindeki mahalleler oluşturuyor. Bu bölgede de atık su ve yağmur suyu altyapısı kapsamlı biçimde yenilenecek, altyapıda birleşik sistem dönemi sona erecek. Konak Bahçelievler ve Bahar mahalleleri ile Karabağlar Akın Simavi, Atilla, Çimentepe, Duatepe, Güneşli, Kemal Reis, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Mithatpaşa, Zafertepe, 1. Kadriye ve 2. Kadriye mahallelerinde toplam 29 kilometre atık su ve 29 kilometre yağmur suyu ayrıştırma çalışması yapacak.

İklim kriziyle mücadelede örnek kent

18 ay sürecek imalatlar 2027 yılında tamamlanacak. İzmir, altyapısında yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerini tamamen ayrıştıran ilk büyükşehirlerden biri olma yolunda dev bir adım atmış olacak. Proje, hem taşkın riskini azaltacak hem de atık suların arıtma tesislerine daha verimli iletilmesini sağlayacak. Ayrıca yağmur suyu hatlarının doğal drenaj sistemleriyle bütünleşmesi, kentteki yeşil alanların korunmasına ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin artmasına katkı sunacak. İzmir altyapısında devrim niteliği taşıyan bu projelerle kent, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de afet direnci açısından yeni bir seviyeye taşınacak.