İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı

29.08.2022 09:33

İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadıİZMİR İzmir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 18 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı

İZMİR İzmir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 18 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 16-25 Ağustos tarihleri arasında, Torbalı, Ödemiş, Dikili, Seferihisar, Çiğli, Aliağa, Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika
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