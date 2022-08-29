İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 16-25 Ağustos tarihleri arasında, Torbalı , Ödemiş , Dikili , Seferihisar , Çiğli , Aliağa , Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı - Son Dakika

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