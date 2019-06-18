Son Dakika Haberleri: İzmir'de asayiş uygulamaları
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İzmir'de asayiş uygulamaları

1 saat önce

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 312 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de asayiş uygulamaları, System.String[]
İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 312 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 10-16 Haziran'da belirlenen noktalarda uygulamalar yaptı.

Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı uygulamalarda, 442 araç ile 234 motosiklet kontrol edildi, 16 bin 977 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 312 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, tüfeklere ait 81 fişek, 86 gram esrar, 9 gram kokain ve 97 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekiplerin sorguladığı 234 motosikletin 3'ünün ise çalıntı olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:20 Kaynak: AA
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