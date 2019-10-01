İzmir'de Bebek Festivali coşkusu

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde iki gün boyunca düzenlenen Bebek Festivali, keyifli aktivitelere sahne olurken, anne adayları ve anneler bebek bakımı ve sağlığı hakkında önemli bilgiler ve deneyimler elde etti.



Anne adayları ve 0-2 yaş annelere özel 12 ayrı seçkin markanın ve ürünün katıldığı festivalde, uzman konuşmacılar ve ebeveyn ve anne atölyeleri düzenlendi. MaviBahçe Kent Meydanı ve farklı alanlarda süren festivalde; İngilizce Oyun Grubu, Hamile Pilatesi, Duyusal Kazanım Atölyesi ve Kanaviçe Yapım Atölyesi, Bebek Masajı, Hamile Yogası, Hediyelik Yapım Atölyesi, Beden Parküsyon ve Ritim Atölyesi, Emekleme Etkinliği, Doğum Sonrası Pilatesi, Anne Bebek Yogası etkinlikleri gerçekleştirildi.



Deniz Karadeniz, 'Öpünce Geçmeyen Uflar İçin İlkyardım', Doula Gamze Oruç ve Op. Dr. Volkan Serhat Dede, 'Kolay Doğum Teknikleri', Uzm. Dr. Buğra Han Acar, 'Aşılar Hakkında Bilinmeyenler/Bebek ve Uyku', Alevhan Koyuncu, 'Bebeklerde Besleyici Temas ve Dokunmanın Gücü', Astronom ve Astrolog Ayça Yalın, 'Anne Çocuk Astrolojisi', Doula Gamze Oruç ve Dr. Devan Demir, 'Yenidoğana Yaklaşım', Ayşe Öner, 'Merhaba Güzel Annem', Yasemin Öztürk, 'Emzirmeye Dair Doğru Bilinen Yanlışlar', Uzm. Dyt. Ceren Batmaz Sarı, 'Ek Gıdaya Geçiş ve BLW', Dr. Hilal Tuğba Kılıç, '2 Yaş Sendromu', Avukat Funda Karaltı ve Doula Burcu Güneş, 'Doğum Sonrası Sosyal Haklar ve İşe Dönüş', Uzm. Psikoterapist Ferhat Yılmaz ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Ülkü Ardıç Oyun Terapisti Pınar Sevim, 'Okul Öncesi Eğitime Başlama Serüveni' konularında konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.



Festival bünyesinde açılan stantlar da ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaşırken, Ebe Hane standındaki 'Suda Doğum Havuzu' büyük ilgi gördü. Ebe Gözde Çavuş, ailelere suda doğum hakkında bilgilendirme yaptı. - İZMİR