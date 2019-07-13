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İzmir'de belgesel geçidi

4 saat önce

İzmir Fransız Kültür Merkezi, Temmuz ayı boyunca eşsiz bir belgesel programını İzmirliler ile buluşturacak.

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Fransız yönetmenlerin çektiği, savaş, insanlık, tarım ve kadın-erkek konuları üzerine farklı içerikteki yakın tarihli 4 belgesel film, Salı akşamları Kültür Merkezi'nin sinema salonunda gösterilecek.

EŞSİZ BELGESELLER

Gösterimi yapılan ilk belgesel "Daraya, Bombalar Altındaki Kütüphane", Suriye Savaşı'nda yıkıntılar arasından topladıkları kitaplarla bir kütüphane oluşturan gençlerin hikayesini anlatan konusuyla izleyicilerden tam not aldı. Belgesel programındaki gereken diğer filmler; Küçük bahçesinde geleneksel yöntemlerle tarım yapan bir adamın hikayesini anlatan "Büyükbabamın Bahçesi" 16 Temmuz Salı günü izleyiciyle buluşacak. Kadın-erkek ilişkilerine ve yüzyılımızda kadın haklarının geliştiğini mi yoksa gerilediğini mi sorgulayan "Kadınlar ve Erkekler" isimli belgesel ise 23 Temmuz Salı günü gösterime girecek. Olağanüstü görselliğiyle insanoğluna nesnel bakış açısıyla bakan "İnsan" adlı belgesel de 30 Temmuz Salı günü yine İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde olacak. Belgeseller saat 17:00'de ücretsiz olarak izlenebilecek.

"KÜLTÜR AYAĞIMIZA GELİYOR"

İzmir Fransız Kültür Merkezi Müdürü Caroline David belgesellerin insana unutulmuş kültürel değerleri hatırlattığını belirterek "Belgeseller yalnızca merak ettiğimiz kültürleri değil, sürprizlerle dolu tarihi ve gitmeyi hiç düşünmediğimiz yerleri de ayağımıza getiriyor. Bu tür çalışmalarla tarihin ve kültürün her köşesine uzanmaya devam edeceğiz" dedi.

Fransız Kültür Merkezi, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:06 Kaynak: Bültenler
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