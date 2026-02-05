İzmir'de Beş Asırlık Çınar Ağaç Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Beş Asırlık Çınar Ağaç Devrildi

05.02.2026 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Kemeraltı'nda devrilen çınar ağacı maddi hasara yol açtı, can kaybı yaşanmadı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Hisar Camii önünde bulunan ve yaklaşık beş asırlık olduğu belirtilen çınar ağacı kökünden devrildi. Olayda yaralanan olmazken çevredeki işletmelerde maddi hasar meydana geldi. Olay anını anlatan esnaflar hava yağışlı olmasa büyük bir facianın ve can kayıplarının olabileceğine dikkat çekti.

İzmir'in Konak ilçesinde, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Hisar Camii önünde yer alan, etrafında çok sayıda işletmenin bulunduğu ve yaklaşık beş asırlık olduğu belirtilen çınar ağacı kökünden devrildi. Yüzlerce insanın uğrak noktalarından birinde yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Olay anını ANKA Haber Ajansı'na anlatan esnaf Ali Kurucuobalı, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Vallahi anlık bir şey yani saniyelik anlatılacak korkacak bir şeyimiz yok yani. Oturuyorduk bir anda çatırdamaya başlayınca 'herkes kaçsın' dedik. Çok şükür kimseye, personelimize bir şey olmadı. Malımız zarar gördü. En büyük zarar bizde var. Dolaplarımızın hepsi gitmiş. Kasamızın deski gitmiş. Şu an için görünen o. Yanaşamadığımız için alt tarafta daha ne var bilmiyoruz. Ama şu an için onlar."

Havanın yağışlı olması nedeniyle ağacın bulunduğu alanda insan olmadığını belirten Kurucuobalı, yağışlı bir gün olmasa büyük bir facianın olabileceğine dikkat çekerek "Daha büyük facia olurdu. Allah korudu. En azından müşterimiz yoktu. Personelimiz altında değildi. Sokaktan insan geçmiyordu. O an çoluk çocuk da olsa kimsenin kaçma şansı yoktu. Allah korudu" ifadelerini kullandı.

Esnaf Hüseyin Şırlancılar da olay sırasında iş yerinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İş yerinde içerideydim ben. Bir anda çatı çöktü. Ondan sonra manzara bu. Çatımızda hasar var. Ama yine de şükür. Kendimizde bir şey yok çok şükür. İş yerinin üst katındaydım, aşağıyı göremedim çöktüğü anda. Ama Allah korudu. Gündüz saati olsa, yağmur olmasa Allah korusun can kaybı olurdu. 500 senelik var diyorlar, eski bir ağaç. Ama işte yılların verdiği artık çürümüşlük. Ondan kaynaklı."

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen ağacın çevredeki iş yerlerinde neden olduğu hasara ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Kemeraltı, Güvenlik, Ekonomi, İzmir, Çınar, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Beş Asırlık Çınar Ağaç Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi Mide bulandıran bir yazışma daha ortaya çıktı: Bebek kakası ile tedavi
Trump’a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis Trump'a suikast girişiminde bulunan sanığa müebbet hapis
Putin’in adı tam 1055 kez geçiyordu Rusya’dan gündem yaratacak Epstein açıklaması Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması
Meclis’te kabul edildi Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

21:25
Sergen Yalçın, ’’Hayırlı olsun’’ diyerek yeni transferi duyurdu
Sergen Yalçın, ''Hayırlı olsun'' diyerek yeni transferi duyurdu
20:24
Milan Skriniar’ın cezası belli oldu
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu
20:06
AK Partili Şamil Tayyar’dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir
19:54
Sağanak sonrası Çeşme’de denizle kara birleşti
Sağanak sonrası Çeşme'de denizle kara birleşti
19:12
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
18:45
İran’dan Umman’daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 22:03:22. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Beş Asırlık Çınar Ağaç Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.