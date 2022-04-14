İzmir'de bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

14.04.2022 17:01
İzmir'de bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkoalan timleri, Konak Çimentepe Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız 5 tabanca ile

22 fişek ele geçirildi. Adreste bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

YORUMLAR
500
Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada Vali Köşger: İzmir, uyuşturucu kullanımı ve risk analizlerinde 1'inci sırada Vali Köşger, İzmir için 'uyuşturucu' uyarısı yaptı Vali Köşger, İzmir için 'uyuşturucu' uyarısı yaptı

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Silah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:49 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 66 hükümet gören 126 yıllık dava tekrar ertelendi
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:13 Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:14:50. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement