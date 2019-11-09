İzmir'de bir kişi elleri ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
7 saat önce
İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan bir kişi, elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:58 Kaynak: AA
İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında çalışan bir kişi, elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde ölü bulundu.
Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki cami inşaatında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, inşaatta işçi olarak çalıştığı belirtilen kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kimlik bilgileri paylaşılmayan kişinin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.
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