İzmir'de birçok işçinin yaralandığı maden ocağı göçüğüyle ilgili inceleme başlatıldı - Son Dakika

Isparta'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Vali Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret eden Bakan Dönmez, ardından Ticaret ve Sanayi Odası'nda Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı.

"OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, İzmir'in Kınık ilçesindeki kömür ocağında dün saat 21.00 sıralarında göçük meydana geldiğini belirterek, "Yaralı işçilerimiz süratle hastanelere kaldırılarak tedavi edildi. Büyük kısmı ayaktan tedavi edildi. En ağır yaralı işçimiz bir kol kırıklığı yaşamış durumdadır. Şu anda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü teknik ekipleri olay yerine intikal ederek olayın nedeniyle ilgili inceleme ve denetimleri başlattı. Ben bir kez daha işçilerimize, ailelerine, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi yinelemek istiyorum. İnşallah bundan sonra bu ve benzeri olayları bir daha yaşamayız" dedi.

"56 İŞÇİDEN 43'Ü TABURCU EDİLDİ"

Diğer yandan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan işçilerin sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Vali Köşger, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kınık ilçemizdeki maden kazasında toplam 56 vatandaşımız hastanelere başvurmuş, bunların 43'ü hafif yaralı veya ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 12'si ilimiz hastanelerinde, 1'i Soma'da olmak üzere 13 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup hayati tehlikeleri yoktur. Maden kazasının oluşumuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız İş Teftiş Kurulunca soruşturma başlatılmıştır."