İzmir'de Cami Hoparlörlerinden Bülent Ersoy Şarkısı Yayınlandı

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İzmir'in Torbalı ilçesindeki iki ayrı caminin hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' adlı şarkısı yayınlandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Torbalı'ya bağlı Ayrancılar mahallesindeki iki caminin hoparlörlerinden dün akşam saatlerinde müzik yayını yapıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, cami hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' adlı şarkısının yaklaşık 50 saniye boyunca yayınlandığı görüldü. Yayın sonrası Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir'de 2020 yılında da bazı bölgelerde camilerin merkezi ezan sistemine girilerek "Çav Bella" ile Selda Bağcan'ın "Yuh yuh" isimli şarkısı yayınlanmıştı.