Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP Tiyatrosunu İzliyoruz"

İzmir'de CHP Tiyatrosunu İzliyoruz"

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylık talebine ilişkin, "CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde tam bir tiyatro izliyoruz.

İzmir'de CHP Tiyatrosunu İzliyoruz
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylık talebine ilişkin, " CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde tam bir tiyatro izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkesim, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin CHP'de kaybetme telaşına neden olduğunu savundu.

Aziz Kocaoğlu'nun, bugün yeniden göreve talip olmasının bunun göstergesi olduğunu belirten Büyükkesim, şöyle konuştu:

"Aziz Kocaoğlu, daha 3 ay önce partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkez yöneticilerini sert bir dille eleştirerek bir daha aday olmayacağını açıklamıştı. Yaptığı açıklama sayın başkanın tutarsızlığını gösteriyor.

İzmir, CHP'li siyasetçilerin egolarını tatmin edebilecekleri bir kent değildir. İzmir'i gerçekten seven ve İzmirliler'e yürekten hizmet etmek isteyenler ile bu tiyatroyu oynayanlar arasında vatandaşlarımız tercihini ortaya koyacak. Nihat Zeybekci ile yakalanan ivme her geçen gün artarken yaşanan bu gelişme CHP'deki İzmir'i kaybetme korkusunun en açık göstergesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İyi Parti ve CHP'de Karesi Krizi Hastaneden Ayşen Gruda'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Nihat Zeybekci, Bir İlke İmza Atarak İzmirlilerle WhatsApp Üzerinden Konuşacak Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:28:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de CHP Tiyatrosunu İzliyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]