İzmir'de CHP Tiyatrosunu İzliyoruz"

İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, Aziz Kocaoğlu
'nun yeniden adaylık talebine ilişkin, " CHP
'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının belirlenme sürecinde tam bir tiyatro izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Büyükkesim, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin CHP'de kaybetme telaşına neden olduğunu savundu.
Aziz Kocaoğlu'nun, bugün yeniden göreve talip olmasının bunun göstergesi olduğunu belirten Büyükkesim, şöyle konuştu:
"Aziz Kocaoğlu, daha 3 ay önce partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile genel merkez yöneticilerini sert bir dille eleştirerek bir daha aday olmayacağını açıklamıştı. Yaptığı açıklama sayın başkanın tutarsızlığını gösteriyor.
İzmir, CHP'li siyasetçilerin egolarını tatmin edebilecekleri bir kent değildir. İzmir'i gerçekten seven ve İzmirliler'e yürekten hizmet etmek isteyenler ile bu tiyatroyu oynayanlar arasında vatandaşlarımız tercihini ortaya koyacak. Nihat Zeybekci ile yakalanan ivme her geçen gün artarken yaşanan bu gelişme CHP'deki İzmir'i kaybetme korkusunun en açık göstergesidir."