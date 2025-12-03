Kan donduran cinayette yok artık dedirten savunma: "Hatırlamıyorum" - Son Dakika
03.12.2025 18:09
İzmir'de, ayakkabı toptancısı Mehmet Akgül'ün öldürülmesiyle ilgili davada tetikçi olduğu iddia edilen Gültekin Uslu'nun yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada konuşan Uslu, "Olay yerinde maktul ile tesadüfen karşılaştım. Halen vurup, vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi.

İzmir'de, ayakkabı toptancısı olan ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül'ün (49) kamyonetinde öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar eşi Anıl Akgül (44), Rojhat Kızılban (36) ve tetikçi olduğu iddia edilen Gültekin Uslu'nun (46) yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada konuşan Uslu, "Olay yerinde maktul ile tesadüfen karşılaştım. Halen vurup, vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi.

İzmir'de 10 Nisan 2024'te, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde ayakkabı toptancılığı ve inşaat işiyle uğraşan Mehmet Akgül, kamyonetinin direksiyonu başında hareketsiz bulundu. Aracın sol camının kırık olduğu ve başından tabancayla vurulduğu anlaşılan evli ve 1 çocuk babası Akgül, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı.

4'ü kız, 10 kardeş olan Mehmet Akgül'ün, kardeşlerinin 33 yıldır İngiltere'de çalıştığı, gelirlerini Türkiye'ye kendisine gönderdiği belirtildi. Akgül'ün birikimlerle Türkiye'de ayakkabı üretim ve inşaat işiyle uğraştığı, iddiaya göre, aldatıldığını öğrenince olaydan 20 gün önce boşanacağını eşine ilettiği belirtildi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis, Mehmet Akgül'ün dükkanı ve evinin bulunduğu sokakta öldürüldüğünü belirledi. Bölgedeki 30'dan fazla güvenlik kamerasının onlarca saatlik görüntülerini izleyen ekipler, Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiğini tespit etti.

Mehmet Akgül'ün mahalleye giriş ve olay yerinde bulunduğu saatler arasındaki görüntülerden, mahalleye giren otomobildeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşıldı ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Çelişkili tavırlar sergileyen Anıl Akgül de gözaltına alındı. Kızılban ve Uslu, poliste suçlamaları kabul etmezken; Anıl Akgül cinayeti itiraf etti.

"500 BİN LİRAYA TETİKÇİ TUTTU"

Akgül, ifadesinde, eşi Mehmet Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını, cinayeti Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya anlaşılan paranın ödenmediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın yeni değerlendirmeleri sonucu Akgül, bir sonraki gün tekrar gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Anıl Akgül hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gültekin Uslu ve Rojhat Kızılban hakkında ise 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan ise 3'er yıla kadar hapis talep etti.

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

"VURUP VURMADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatının cezaevindeyken savcıya olayın seyrini değiştireceğini belirten bir mektup yazıp yazmadığını sorusunu yanıtlayan tutuklu sanık Gültekin Uslu, "Maktulün abisi, O.A. aracılığıyla cezaevinde bana ulaştı. 'Cinayeti işlediğini kabul et, olayı da sanıkların üzerine at sana 10 milyon lira verelim ve cezaevinde sana bakalım' dediler. Olay yerinde maktul ile tesadüfen karşılaştım. Hala vurup vurmadığımı hatırlamıyorum" dedi. Mütalaasını sunan iddia makamı sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

ERTELENDİ

Mütalaaya karşı söz verilen tutuklu sanık Rojhat Kızılban, "Karşı taraf sürekli plan ve programdan söz ediyor. Böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı. Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme başkanı dosyadaki eksikliklerin gidilmesine karar verip duruşmayı 8 Nisan 2026'ya erteledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mehmet Akgül, Tansiyon, Cinayet, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
