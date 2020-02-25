İzmir'de cinayet: Eski ortağını öldürdü - Son Dakika
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İzmir'de cinayet: Eski ortağını öldürdü

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, alacak verecek meselesinden kaynaklanan anlaşmazlık iddiasıyla eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı.

İzmir'de cinayet: Eski ortağını öldürdü, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, alacak verecek meselesinden kaynaklanan anlaşmazlık iddiasıyla eski ortağını pompalı tüfekle öldüren kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesinden kaynaklı anlaşmazlığı bulunan Taşkın Sert (36) evinden çıktığı esnada eski ortağı U.A. (29) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vuruldu. İki el ateş edilerek öldürülen Taşkın Sert hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, U.A. isimli şahsı Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı.


Öte yandan, cinayet şüphelisi U.A. ile Taşkın Sert'in bir süre sanayi sitesinde birlikte dükkan işlettikleri ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu öne sürüldü. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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