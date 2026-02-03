İzmir'de Cinsel İstismar Davasında Mahkumiyet - Son Dakika
İzmir'de Cinsel İstismar Davasında Mahkumiyet

03.02.2026 20:27
Üvey baba 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur E.S. diğer kurbanlara seslendi.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ

(İZMİR) - İzmir'de yıllarca üvey babasının cinsel istismarına uğradığı belirtilen E.S'nin davasında mahkeme, sanık üvey baba hakkında 28 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ve diğer sanık hakkında da beraat kararı verdi. Mağdur E.S duruşma sonrası yaptığı açıklamada istismara uğrayan kişilere çağrıda bulunarak, "Sesinizi duyurun. Sakın kendinizi bu konuda geri çekmeyin. Kim ne der ya da ne söyler korkusuyla bundan utanmayın sakın. Çünkü siz bu konuda bir ses olmazsanız eğer elini kolunu sallayarak bu insanlar bu şekilde gezmeye devam edecek" dedi.

Yıllarca üvey babasının cinsel istismarına maruz kaldığı belirtilen E.S'nin davasının yedinci duruşması, İzmir Adliyesi 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görüldü.

Duruşmada tutuklu sanık üvey baba B.K. ile sevgili olduğu öğrenilen sanık S.E. hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanık B.K.'yi Türk Ceza Kanunu'nun 103/2 maddesi uyarınca 18 yıl, 103/C maddesi uyarınca 27 yıl ve aynı kanunun 43. maddesi kapsamında toplamda 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında, TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim uygulanarak ceza 28 yıl 1 ay 15 gün hapis olarak belirlendi.

Mahkeme, sanık B.K.'nin hükmen tutukluluk halinin, karar kesinleşinceye kadar devamına hükmetti. Diğer sanık S.E. hakkında ise Türk Ceza Kanunu'nun 223/e maddesi kapsamında beraat kararı verildi.

Kararın ardından, Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği (KAÇOK Derneği) Hukuk Müşaviri ve mağdur avukatı Merve Aybar Güler, mağdur E.S, KAÇOK Derneği Başkan Yardımcısı Elçin Tutkun ve CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Esengül Kaleli ile birlikte İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Güler, şunları söyledi:

"KAÇOK Derneği olarak takip ettiğimiz bugün yedinci celsesi görülen davamızda karar açıklanmıştır. İzmir'de yargılanan sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının cezasız kalmaması adına önemli olmakla birlikte dosyada yer alan diğer sanık hakkında verilen berat kararı da tarafımızca kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu berat kararı yalnızca bu dosya açısından değil çocuklarımızın maruz kaldığı sistematik istismarın yargı önünde nasıl görünmez kılındığının göstermesi bakımından da kamu vicdanını yaralamıştır. Delillerin ve beyanların görmezden gelindiği her karar failleri cesaretlendirmekte mağdurları bir kez daha cezalandırmaktadır. Bu dava yalnızca bir çocuğun değil susturulan, korkutulan ve adaleti mi erişimi engellenen tüm çocukların davasıdır. KAÇOK  Derneği ve mağdur kızımızın avukatı olarak beraat kararına karşı tüm hukuki yolları kullanacağımızı çocukların ve kadınların yaşam hakkını savunmaktan bir adım geri durmayacağımızı sizlere bildiriyoruz."

Mağdur E.S. de duruşma sonrası yaptığı açıklamada, yaşadıklarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Senelerdir yaşadığım bu hassas konudan ötürü bir davamız görüldü ve kendime bile daha itiraf edemediğim bu olayı bir mahkeme sonunda artık gördük yani bu cesareti görebildim kendimde ve bunu sadece kendim için değil bunu yaşayan herhangi bir kız çocuğu benim yaşımda olan ve benden daha yaşı küçük olan kız çocuklarına bir ses olmak adına bu davayı görmek istedim. Şu anda bu verilen ceza, evet adalet karşısında görüldü ve nitekim konularda konuşuldu ve bir sonuca varmaya başladık. Sizden rica ediyorum, eğer herhangi böyle bir üvey babanızdan ya da herhangi birinden böyle bir taciz yaşadıysanız ya da tecavüz yaşadıysanız sesinizi duyurun. Sakın kendinizi bu konuda geri çekmeyin. Kim ne der ya da ne söyler korkusuyla bundan utanmayın sakın. Çünkü siz bu konuda bir ses olmazsanız eğer elini kolunu sallayarak bu insanlar bu şekilde gezmeye devam edecek ve bunun doğru olduğunu düşünmeye devam edecekler. O yüzden lütfen bu konuda sesinizi çıkartın ve ne gerekiyorsa yapmaya devam edin ve sakın bu konuda cesaretinizi kırmayın lütfen. Sizden tek bunu rica ediyorum."

Kaynak: ANKA

