İzmir'de Çocuklarla Renkli Sesler Korosu Başlıyor

09.11.2025 11:23
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8-14 yaş arası çocuklar için 'Çocuklarla Renkli Sesler Korosu'nu kuruyor. Seçmeler 11-13 Kasım'da yapılacak ve eğitimler 15 Kasım'da başlayacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için "Çocuklarla Renkli Sesler Korosu"nu hayata geçiriyor. 8-14 yaş arası çocuklara yönelik çalışmanın seçmeleri 11-13 Kasım arasında yapılacak.

İzmir'de 8-14 yaş arası müziğe ilgi duyan çocuklar için "Çocuklarla Renkli Sesler Korosu" hayata geçiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilecek koronun seçmeleri 11-13 Kasım'da, 10.00-17.00 saatleri arasında Milli Kütüphane Caddesi'ndeki Konak Hizmet Binası'nda yapılacak.

Sınav; piyanoda ezgi belleği, şarkı tekrarı, ritimsel bellek ve tekrar aşamalarından oluşacak. Eğitimler ise 15 Kasım Cumartesi başlayacak ve 11.00-12.30 saatleri arasında olacak.

Başvurular https://www.izmir.art/ sitesi üzerinden yapılıyor. Bilgi için 0232 294 21 57 numaralı telefon aranabiliyor.

Kaynak: ANKA

