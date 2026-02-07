İzmir'de Çöken Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
İzmir'de Çöken Yol Yeniden Açıldı

07.02.2026 15:16
İzmir'de şiddetli yağış sonrası çöken Selçuk-Aydın kara yolu alternatif güzergahla trafik açıldı.

İzmir'de şiddetli yağışın ardından çökme sonucu ulaşıma kapanan Selçuk-Aydın kara yolu, alternatif güzergah yapılarak yeniden trafiğe açıldı.

Hafta içi etkili olan yağış nedeniyle Havutçu mevkisinde çöken yolun onarımı için ekiplerin çalışması sürüyor.

Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan yolun kenarında alternatif güzergah oluşturan ekipler, asfaltlama çalışmasının ardından Selçuk-Aydın kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.

İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatılmış, yolun onarımı için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

