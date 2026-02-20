İzmir\'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

İzmir kordon boyunda video çekmek için dans eden genç bir kız, yoldan geçen bir vatandaşın sert tepkisiyle karşılaştı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Ege'nin incisi İzmir'de, sosyal medya içeriği üretmek için açık havada dans eden bir genç kız ile çevredeki bir vatandaş arasında "kıyafet" tartışması yaşandı. Soğuk havaya rağmen tercih edilen iddialı dans kostümü, yoldan geçen bir kadının tepkisini çekti.

DANS EDERKEN BEKLENMEDİK MÜDAHALE

Görüntülerde, genç kızın müzik eşliğinde koreografisini sergilediği sırada, yaşlı bir kadının kadraja girerek dansı böldüğü görülüyor. Yaşlı kadın, sergilenen performansa değil, seçilen kıyafete odaklanarak tepkisini dile getirdi.

"SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?"

Genç kızın kış mevsiminde açık bir kıyafetle dışarıda olmasına sinirlenen vatandaş, "Kış günü bu kıyafetler ne böyle? Siz kafayı mı yediniz?" diyerek bağırdı. Neye uğradığını şaşıran genç dansçı ise istifini bozmadan durumu anlamaya çalışırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla çekildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Videonun kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı, vatandaşın müdahalesini "yaşam tarzına müdahale" olarak değerlendirip eleştirirken; diğer bir kısım ise hava şartlarına dikkat çekerek kadının "sağlık endişesiyle" veya "toplumsal normlar" çerçevesinde tepki gösterdiğini savundu.