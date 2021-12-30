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Deneme amaçlı yetiştirilen "altın portakal"da ilk hasat yapıldı - Son Dakika

Deneme amaçlı yetiştirilen "altın portakal"da ilk hasat yapıldı

30.12.2021 11:03

Anavatanı Doğu Asya ve Çin olan, "altın portakal" olarak da bilinen kumkuatın İzmir'deki deneme üretiminde ilk mahsul alındı.

Anavatanı Doğu Asya ve Çin olan, "altın portakal" olarak da bilinen kumkuatın İzmir'deki deneme üretiminde ilk mahsul alındı.

Türkiye'de ağırlıklı olarak Akdeniz Bölgesi'nde üretilen İzmir'de ise saksılarda ve hobi bahçelerinde yetiştirilen kumkuatın Ege Bölgesi'nde önemli bir ticari ürün haline getirilmesi hedefiyle Seferihisar ilçesindeki 5 dönümlük arazide 400 ağaçla deneme üretimi yapıldı.

Yaklaşık 15 ay kadar önce dikilen ağaçlardan 1500 kilogram ürün elde edildi.

Henüz küçük olmalarına rağmen ağaçların verimliliğinin yüksek olduğu, olgunlaştıklarında alınacak meyve miktarının 8 tona çıkmasının beklendiği belirtildi.

Kumkuatın İzmir'in tarım ürünü yelpazesine eklenmesi bekleniyor.

Deneme üretimini gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, turunçgillerden kumkuatı Seferihisar'da yetiştirmek için yaklaşık 2 sene önce yola çıktığını söyledi.

Önceleri saksıda yetiştirdiği kumkuatı yüksek ekonomik getirisi ve sağlık açısından faydalarını göz önünde bulundurarak araziye dikmeye karar verdiğini ifade eden Uçak, yetişen ilk kumkuatları özenle hasat ettiklerini dile getirdi. Uçak, "Önümüzdeki dönemde üretimi çoğaltmaya çalışacağız. Üreticilere de öneriyorum. Katma değeri yüksek bir meyve. Umarım Ege'de yaygınlaşır, iç piyasaya sunulur ve ihracatı da olur. Önceki yıllarda egzotik meyve olarak ithal ediliyordu. Şu anda iç piyasaya yetecek kadar üretim yapılıyor. Bunu üretip katma değeri yüksek hale getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kumkuatın çiğ olarak yenilebildiği gibi reçel, marmelat, turşu olarak da tüketilebildiğini, pasta ve keklerde kullanıldığını belirten Uçak, şunları kaydetti:

"Kumkuat, satsuma mandalinası gibi, ürün için 7-8 sene beklenmiyor. Bodur ağaçlarda yetişiyor. Fiyatları da iyi. Marketlerde 25-30 liradan satılıyor. Toptan olarak 15-20 liradan aşağı satılmaz. Emeği tabii ki fazla. Ağaç başına rekoltesi mandalinaya göre düşük ama fiyatı üreticiyi tatmin eder. İlk hasadı yaptım, memnunum. Önümüzdeki dönem kumkuat dikim alanımızı çoğaltacağız. Çeşidimizi çoğaltmamız lazım. İzmir'in satsuması çok meşhur ama çeşitlilik olduğu zaman üreticiyi tatmin edecek fiyatlara satılır. Gelecek yıllarda Ege'de 1000 ton civarında kumkuat ürettiğimizde ciddi anlamda katma değer girişi olur. İhracata da faydası var."

Uçak, yoğun olarak mandalina yetiştirilen ilçede başka üreticilerin de deneme üretiminin sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Deneme amaçlı yetiştirilen altın portakal da ilk hasat yapıldı
Deneme amaçlı yetiştirilen altın portakal da ilk hasat yapıldı
Deneme amaçlı yetiştirilen altın portakal da ilk hasat yapıldı

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İzmir, Hasat, Uçak, Ege, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Deneme amaçlı yetiştirilen "altın portakal"da ilk hasat yapıldı - Son Dakika
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